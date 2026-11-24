ريو دي جانيرو في 24 نوفمبر/ وام/ تعتزم مجموعة النفط البرازيلية العملاقة "بتروبراس"،استثمار 122 مليار دولار خلال الفترة 2027-2031، يركز أساسا على زيادة إنتاج النفط والغاز وتجديد احتياطياتها من المحروقات.

و تتوزع تتوزع هذه الاستثمارات، بحسب مخطط الأعمال الجديد الذي صادق عليه مجلس إدارة المجموعة، على 113 مليار دولار مخصصة للمشاريع المدرجة ضمن محفظة التنفيذ، و9 مليارات دولار لمشاريع لا تزال قيد الدراسة.

كما يستحوذ استكشاف وإنتاج المحروقات على أكثر من 70 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، مع إعطاء الأولوية لحقول ما قبل الملح، الواقعة تحت طبقات سميكة من الملح قبالة السواحل البرازيلية، والتي تشكل حوض الإنتاج الرئيسي للمجموعة.

وفي إطار جهودها لتجديد احتياطياتها، تعتزم المجموعة تخصيص 10 مليارات دولار لأنشطة الاستكشاف، مع برمجة نحو 50 عملية حفر في البرازيل وخارجها، لاسيما بمنطقة الهامش الاستوائي قبالة الساحل الشمالي للبلاد .