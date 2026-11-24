سنغافورة في 24 نوفمبر/وام/ حوم الدولار في جلسة التداول الآسيوية المبكرة اليوم ، بالقرب من أعلى مستوى في 20 شهراً، بعد أن أعطت إعادة تعيين جنسن هوانج رئيسا تنفيذيا لشركة إنفيديا زخما جديدا لارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

ومقابل الدولار، استقر اليورو بالقرب من ​أدنى مستوى في أكثر من 18 شهرا عند 1.0907 دولار بعد انخفاضه 0.6 بالمئة خلال الليل، في حين واجه الجنيه الإسترليني صعوبة مماثلة في التعافي من أدنى مستوى في عام واحد ليسجل في أحدث التعاملات 1.3037 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة ‌من العملات الرئيسية، ⁠عند 104.32 بعد أن سجل ذروة عند 104.53 في الجلسة السابقة.

وتراجع الين قليلا إلى 159.06 للدولار ⁠في بداية الجلسة الآسيوية، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 0.6627 دولار. وبالمثل ​تحرك الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5450 دولار، بالقرب من ⁠أدنى مستوى في 17 عاما الذي سجله أمس الاثنين عند 0.5434 دولار.