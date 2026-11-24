عواصم في 24 نوفمبر /وام/ ارتفعت أسعار ⁠الذهب في التعاملات الفورية اليوم ، لتواصل التعافي من أدنى مستوى في 14 شهراً، مع عودة الباحثين عن الصفقات المربحة بعد موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، فيما ينتظر المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 ​بالمئة إلى 3645.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبرالمقبل 0.2 بالمئة إلى 3644.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 ​بالمئة إلى 43.55 دولار للأوقية وزاد البلاتين ⁠0.4 بالمئة إلى 1330.42 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 898.95 دولار.