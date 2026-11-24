طوكيو في 24 نوفمبر/ وام/ ارتفع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 3% اليوم، مقتفيا المكاسب الكبيرة التي شهدتها "وول ستريت" بعد أن أدى قرار شركة ​إنفيديا بإعادة تعيين جنسن هوانج رئيسا تنفيذيا إلى إحياء حماس المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.

وصعد المؤشر نيكي بنسبة 3.22% ليصل إلى 58254.82 ‌نقطة، متعافيا ⁠من تراجعه خمسة بالمئة ‌يوم الجمعة الماضى ، فيما ارتفع ⁠المؤشر" توبكس" الأوسع نطاقا ​2.07% ⁠ليصل إلى 3750.45 نقطة ليعكس اتجاهه بعد ⁠الانخفاض أربعة بالمئة يوم الجمعة .

و قفزت أسهم "إنفيديا"، التي ⁠تعد ​مؤشرا رئيسيا لقطاع ⁠الذكاء الاصطناعي، بنسبة 31.5% خلال الليل مسجلة أكبر مكاسب يومية

منذ التاسع من مايو 2003.

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