طوكيو في 24 نوفمبر/ وام/ ارتفع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 3% اليوم، مقتفيا المكاسب الكبيرة التي شهدتها "وول ستريت" بعد أن أدى قرار شركة إنفيديا بإعادة تعيين جنسن هوانج رئيسا تنفيذيا إلى إحياء حماس المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.
وصعد المؤشر نيكي بنسبة 3.22% ليصل إلى 58254.82 نقطة، متعافيا من تراجعه خمسة بالمئة يوم الجمعة الماضى ، فيما ارتفع المؤشر" توبكس" الأوسع نطاقا 2.07% ليصل إلى 3750.45 نقطة ليعكس اتجاهه بعد الانخفاض أربعة بالمئة يوم الجمعة .
و قفزت أسهم "إنفيديا"، التي تعد مؤشرا رئيسيا لقطاع الذكاء الاصطناعي، بنسبة 31.5% خلال الليل مسجلة أكبر مكاسب يومية
منذ التاسع من مايو 2003.
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