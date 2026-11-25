نيويورك في 24 نوفمبر/ وام/ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الاستثمارات العامة والخاصة والأجنبية في البلدان النامية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، في ظل فجوة استثمارية وتمويلية تقدر بنحو 4 تريليونات دولار.

واعتمدت الجمعية قرارا الليلة بعنوان "تشجيع الاستثمارات من أجل التنمية المستدامة" بأغلبية 181 صوتا مقابل صوت واحد معارض وامتناع واحد، وحدد مجموعة من التدابير الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومصارف التنمية، وتحسين قدرة البلدان النامية على جذب الاستثمارات وتوجيهها وفقا لأولوياتها الوطنية. ودعا القرار إلى تعزيز الاستثمارات في القيمة المضافة وتجهيز الموارد الطبيعية وتنويع الإنتاج، بما يدعم التحولات الهيكلية في اقتصادات البلدان النامية، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني والمهارات الرقمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية والثقافة المالية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم المشروعات والعمل اللائق. وأعرب عن القلق إزاء محدودية استفادة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم التحسينات في بيئاتها الاستثمارية.

وام/ نيو/زي