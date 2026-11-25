واشنطن في 25 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة «أنثروبيك» إطلاق مجموعة أدوات جديدة تحت اسم «كلود شيب» (Claude Ship)، تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لمراجعة الشيفرات البرمجية ورصد الأخطاء وإصلاحها، واعتماد التعديلات تلقائياً وفق سياسات محددة.

وقالت الشركة إن الأدوات الجديدة تستهدف تسريع تطوير البرمجيات عبر مراجعة التعديلات المقترحة ومعالجة المشكلات قبل إقرارها، بما يحد من الحاجة إلى التدخل البشري في بعض مراحل المراجعة والموافقة.

وتضم المجموعة ثلاث أدوات؛ الأولى لمراجعة الشيفرات واكتشاف الأخطاء المحتملة، والثانية لمعالجة المشكلات الناجمة عن التعديلات، والثالثة لاعتماد التغييرات تلقائياً وفق قواعد تضعها فرق التطوير.

وأضافت «أنثروبيك» أن المجموعة متاحة لمشتركي باقتي «Claude Team» و«Claude Enterprise»، وأن أداة مراجعة الشيفرات متاحة بشكل عام، فيما لا تزال الأداتان الأخريان في المرحلة التجريبية، مع احتفاظ فرق التطوير بالسيطرة على التعديلات التي تستلزم موافقة بشرية.