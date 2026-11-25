كنشاسا في 25 نوفمبر/ وام/ أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» عزمه شراء ما يصل إلى 1.5 مليون جرعة من لقاح تجريبي ضد سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، المسؤولة عن تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك رهن إثبات سلامته وفعاليته، وفقاً لرويترز.

ويخضع اللقاح، الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية ومعهد سيروم الهندي، لتجارب سريرية في الكونغو الديمقراطية، في وقت لا تتوفر فيه لقاحات أو علاجات مرخصة لمكافحة هذه السلالة، التي أودى تفشيها بحياة أكثر من 5700 شخص.

وخصص التحالف

40 مليون دولار لدعم تطوير اللقاح، فيما دعت رئيسته التنفيذية سانيا نيشتار الجهات الصحية المعنية إلى توفير تمويل إضافي وتسريع إعداد بروتوكولات توزيع الجرعات في حال ثبوت فعاليته.

وأكدت نيشتار أن إتاحة اللقاح التجريبي تتطلب استكمال الإجراءات التنظيمية ووضع إرشادات واضحة للمتابعة، معربة عن أملها في أن تنجز منظمة الصحة العالمية ذلك سريعاً.