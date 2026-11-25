لندن في 25 نوفمبر/ وام/ قدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية وفاة 5258 شخصاً في إنجلترا لأسباب مرتبطة بالحرارة خلال صيف 2026، وهو أعلى عدد منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 2016، وأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022 والبالغ 2985 وفاة.

وأوضحت الوكالة أن الفترة بين 21 و28 يونيو كانت الأكثر فتكاً، مع تسجيل نحو 2401 وفاة مرتبطة بالحرارة، بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة 38 درجة مئوية.

وشهدت بريطانيا سبع موجات حر بين مايو وأغسطس، استمرت في مجموعها 41 يوماً، فيما سجل صيف 2026 أعلى درجات حرارة على الإطلاق، وفق بيانات أولية لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

وسجلت درجات الحرارة 35.1 درجة مئوية في حدائق كيو بلندن خلال مايو، ثم 38 درجة في مقاطعة نورفولك خلال يونيو، وبلغت 38.2 درجة في مقاطعة جلوسترشير في أغسطس، وهي أعلى درجة مسجلة خلال العام.

وحذرت وكالة الأمن الصحي من أن تغير المناخ سيزيد من مدة موجات الحر الشديد وتكرارها وحدتها، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يشكل تهديداً متزايداً للصحة العامة.