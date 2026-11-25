الشارقة في 25 نوفمبر / وام / احتفى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس بمقره بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في احتفال نظمته الأمانة العامة للمجلس، بحضور حليمه حميد العويس رئيسة المجلس وميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس، و أعضاء المجلس، وكوادر الأمانة العامة، وعدد من الضيوف في أجواء وطنية جمعت بين الاعتزاز بمسيرة الاتحاد والتطلع إلى مستقبل أكثر رسوخاً وازدهاراً.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الفرقة الموسيقية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

وأكدت حليمه حميد العويس ان اليوم الوطني للدولة هو ذكرى غالية نستحضر فيها تاريخ قيام الدولة، وقصة وطن آمن بوحدة أبنائه، ورؤية قائد استثنائية جسّدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( طيب الله ثراه) وإخوانه الآباء المؤسسون، حين وضعوا بحكمة وعزيمة الأساس لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والتقدم والتسامح والتعايش.

وقالت : خمسة وخمسون عاماً مضت، والاتحاد يزداد رسوخاً وقوة، تجسدت معه مكانة الإمارات بفضل قيادة رشيدة وجعلت من الإنسان محورا للتنمية وغايتها. واستثمرت في العلم والمعرفة والابتكار، ومضت بثقة نحو المستقبل محافظةً على هويتها الوطنية وإرثها الأصيل، ومتمسكةً بقيمها العربية والإنسانية.

وأضافت أن أعظم ما نحتفي به في عيد الاتحاد هو ذلك العهد المتجدد بين الأجيال ، عهد الوفاء للآباء المؤسسين، والولاء للقيادة، والعمل بإخلاص لصون المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجاز، مؤكدة أن "الاتحاد أمانة في أعناقنا، والمحافظة عليه مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال، وتترجمها بالعمل والعطاء والإبداع.

و تضمنت فقرات الاحتفال عرضا وطنيا بعنوان "ألوان الاتحاد" قدمته مدرسة الكمال الأمريكية الخاصة، حيث جسّدت اللوحة الوطنية معاني الوحدة والانتماء، وأضفت أجواءً مميزة على الاحتفال، لتعكس إبداع الطلبة واعتزازهم بوطنهم.

كما شمل برنامج الاحتفال عرضاً موسيقياً قدمته مؤسسة ربع قرن للموسيقى في فقرة فنية جسدت قيم الاتحاد، وعكست روح الإمارات وأصالتها، ونالت استحسان الحضور.

وتوالت الفقرات المتنوعة التي شاركت فيها جهات مختلفة بأجنحتها المتميزة، وقدمت عروضاً نوعية عبّرت عن المناسبة، وأبرزت حضورها وتفاعلها، لتتكامل مع فرحة الجميع بقيام الدولة واستحضار الإنجازات المتحققة.