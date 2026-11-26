فيينا في 25 نوفمبر /وام/ دعت بيآنا ماينل-رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا اليوم، إلى إتاحة مزايا اقتصادية أوسع لدول غرب البلقان المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتعزيز مشاركتها في اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد.

تأتي المبادرة في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها النمسا لدفع ملف التوسع الأوروبي، بالتعاون مع الدول الداعمة لانضمام غرب البلقان، انطلاقاً من قناعة فيينا بأهمية دمج دول المنطقة في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتسعى النمسا إلى إقناع دول الإتحاد الأوروبي بتطبيق نهج الانضمام التدريجي، الذي يتيح للدول المرشحة الاستفادة من مزايا التكامل الاقتصادي الأوروبي قبل استكمال إجراءات العضوية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة.

جدير بالذكر أن ملف انضمام دول غرب البلقان يحظى بأهمية استراتيجية في سياسة النمسا الخارجية، في ضوء المصالح الاقتصادية والاستثمارية الواسعة للنمسا في منطقة غرب البلقان، وارتباط أمنها واستقرارها بمحيطها الجغرافي في جنوب شرق أوروبا.