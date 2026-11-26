دبي في 26 نوفمبر / وام / يستلهم مبنى "الشراع"، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف، اسمه وتصميمه من تراث الإمارات البحري، مقدماً نموذجاً معمارياً يجمع بين الهوية الوطنية والطاقة النظيفة والتقنيات الذكية.

ومع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، يعكس المبنى جانباً من مسيرة التنمية الإماراتية التي تستند إلى إرث الآباء المؤسسين، وتوظف الابتكار لبناء مستقبل مستدام.

ويستحضر التصميم الخارجي أشرعة السفن التي ارتبطت برحلات التجارة والغوص على اللؤلؤ، فيما تستلهم المساحات الداخلية البيوت الإماراتية التقليدية التي تتوزع مرافقها حول فناء مركزي، ويؤدي الشراع المعماري دوراً في توفير الظل والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يمثل عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها الإرث العظيم للآباء المؤسسين، ونجدد العهد على مواصلة البناء والإنجاز، ويجسد "الشراع" روحنا الوطنية الأصيلة؛ فقد استلهمنا اسمه وتصميمه من تراث الإمارات البحري، ليكون صرحاً يجمع بين هويتنا الراسخة وطموحاتنا المتجددة.

وأكد الطاير مواصلة تطوير مشاريع رائدة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعزز مكانة دبي العالمية في مجالي الاستدامة والابتكار، وتسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وتبلغ قدرة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المبنى نحو 5 ميجاوات، وتتيح إنتاج أكثر من 7,500 ميجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، عبر ألواح موزعة على سطحه وواجهاته ومرافقه المختلفة.

ويضم "الشراع" أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي لرصد البيانات البيئية والتشغيلية لحظيا، ترتبط بأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الطاقة والمياه والمرافق.

كما يوفر بيئة عمل تدعم التعاون وتبادل المعرفة، تضم مركزا للابتكار وقاعات للتدريب ومساحات للمعارض ومرافق لرعاية الموظفين وتعزيز رفاههم.

وحصل المبنى على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED" لفئة الإنشاءات الجديدة بالمستوى البلاتيني، محققاً 102 نقطة من أصل 110 نقاط، إلى جانب التصنيف الماسي ضمن برنامج "سباير" للمباني الذكية، الذي طورته مؤسسة "UL Solutions" بالتعاون مع رابطة قطاع الاتصالات "TIA"، ليصبح أول مبنى عالمياً يحصل على هذا التصنيف، وهو أعلى مستويات البرنامج.

كما حصد المركز الأول في جائزة الشرف "يس" لفئة التصميم المستدام، ضمن مسابقة "COP31" الدولية للمباني المستدامة، التي أطلقتها رئاسة المؤتمر بدعم من التحالف العالمي للأبنية والإنشاءات، خلال فعالياته في أنطاليا بتركيا في نوفمبر الجاري.

ويقدم "الشراع"، بتكامل عناصره المعمارية والتقنية، نموذجاً لاستلهام الموروث المحلي في تطوير مبانٍ حكومية تستجيب لمتطلبات العمل وتدعم استدامة الموارد.