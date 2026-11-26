المنامة في 26 نوفمبر / وام / استقبلت مملكة البحرين 15.2 مليون زائر خلال عام 2025، وفق ما أفادت به وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن معرض "سيتي سكيب البحرين 2026".

وأكدت الوزيرة مواصلة تعزيز مكانة المملكة السياحية والاستثمارية، مشيرة إلى أولوية التكامل بين التخطيط العمراني والاستثمار السياحي لتطوير وجهات متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني.

وشددت الصيرفي على أهمية إشراك المطورين والمشغلين منذ مراحل التخطيط الأولى لاستقطاب الزوار طوال العام، وربط الفنادق والواجهات البحرية ومراكز المعارض بالأسواق والمواقع الثقافية والمطاعم المحيطة لإفادة المؤسسات المحلية.

ونوهت بدور الهوية البحرينية والأسواق التاريخية وتراث اللؤلؤ والفعاليات الثقافية في المحرق في إثراء تجربة الزوار، مؤكدة أهمية ربط المعارض والمؤتمرات بالتجارب السياحية.

وبينت أن تطلعات عام 2030 تركز على متابعة مدة الإقامة وتكرار الزيارات وتنوع الوجهات لتلبية احتياجات المجتمع والأسر، وتمكين البحرينيين من تأسيس المشاريع وتولي أدوار قيادية في القطاع السياحي.

-خلا-