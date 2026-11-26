واشنطن في 26 نوفمبر / وام / بدأ تطبيق "واتساب" إتاحة ميزة "العرض لمرة واحدة" للرسائل النصية لبعض مستخدمي النسخة التجريبية على هواتف "آيفون"، بعد نحو أسبوعين من ظهورها لمستخدمي النسخة التجريبية على نظام "أندرويد".

وذكر موقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق أن الميزة أتيحت في الإصدار التجريبي رقم 26.45.10.73 على نظام "iOS"، وتعمل بالطريقة نفسها المتاحة على "أندرويد" عبر الضغط مطولا على زر الإرسال بعد كتابة النص لاختيارها، مع عرض معلومات توضيحية للموافقة عليها عند الاستخدام الأول.

وتفتح الرسالة لدى المستلم في واجهة منفصلة لمرة واحدة فقط دون إمكانية فتحها مجددا بعد إغلاقها، وتختفي نهائيا من حسابي المرسل والمستلم عقب الاطلاع عليها، مع إظهار حالة فتحها عند تفعيل إشعارات قراءة الرسائل.

وتفرض الميزة قيودا تمنع المستلم من نسخ محتوى الرسالة أو حفظه أو إعادة توجيهه، كما يحظر التطبيق التقاط صور للشاشة أو تسجيلها أثناء عرض الرسالة.

-خلا-