بكين في 26 نوفمبر / وام / ارتفع إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية في الصين بنسبة 10.9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.16 مليار كيلوواط بنهاية أكتوبر الماضي، وفق بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة.

وأظهرت البيانات بلوغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 1.33 مليار كيلوواط حتى نهاية أكتوبر 2026 بزيادة سنوية قدرها 16.3%، فيما وصلت القدرة المركبة لطاقة الرياح إلى 710 ملايين كيلوواط بنمو نسبته 20% على أساس سنوي.

وسجلت الصين معدل استخدام لمولدات الكهرباء بلغ 2406 ساعات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، بانخفاض قدره 214 ساعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

-خلا-