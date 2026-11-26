واشنطن في 26 نوفمبر / وام / وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة مبيعات عسكرية أجنبية محتملة لحكومة أوكرانيا، تشمل خدمات إدامة وصيانة لطائرات "إف-16" والمعدات المرتبطة بها بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 621.9 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن أوكرانيا ستمول الصفقة من خلال البرنامج المشترك متعدد الجنسيات (JUMPSTART) المقدم من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج، مؤكدة عدم ارتباط عملية النقل بأي أموال أمريكية.

وتشمل الحزمة المطلوبة أجهزة تشغيل الخراطيش والدفع ومعدات مخبرية وخدمات دعم النقل، لتضاف إلى صفقة نفذت مسبقا بقيمة تقل عن الحد الذي يستلزم إخطار الكونغرس، وبما يسهل على القوات الأوكرانية استيعابها.

وتهدف الصفقة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية لمواجهة التهديدات وتنفيذ مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي، بما يدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة دون التأثير سلبا على جاهزيتها الدفاعية.

وبحسب الخارجية الأمريكية، سيختار المتعاقدون الرئيسيون عبر عمليات شراء تنافسية وفق لائحة الاستحواذ الفيدرالية في ظل عدم وجود اتفاقيات تعويض مقترحة حاليا، ولن يتطلب التنفيذ إرسال أي ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو المتعاقدين إلى أوكرانيا.