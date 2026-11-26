بكين وواشنطن في 26 نوفمبر / وام / أكدت وزارة الخارجية الصينية أن حروب الرسوم الجمركية وحروب التجارة لا تخدم مصالح أي طرف، معارضة استخدام ما يسمى بـ"القدرة الإنتاجية المفرطة" ذريعة للتلاعب السياسي.

وأوضح قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي دوري تعليقا على تقارير بشأن استعداد الولايات المتحدة للإعلان عن فرض رسوم جمركية على بضائع من الصين ودول أخرى، أن موقف الصين ثابت وواضح إزاء القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشددا على وجوب حلها عبر التشاور القائم على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.

ووصف المتحدث ما يعرف بـ "القدرة الإنتاجية المفرطة" بالفرضية الزائفة، داعيا الجانبين إلى العمل معا لتنفيذ التفاهمات المشتركة المهمة بين رئيسي الدولتين والحفاظ على زخم النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة، قد كشفت عن مقترح لفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على نحو 15 اقتصادا من أكبر شركائها التجاريين، إلى جانب رسوم إضافية مقترحة على البرازيل، عقب تحقيق حول فائض الطاقة الإنتاجية.

وينص مقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي على فرض رسوم بنسبة 20% على الصين وفيتنام، و18% على كمبوديا وإندونيسيا، و17% على الهند، وبحد أقصى 15% للشركاء المرتبطين باتفاقيات سابقة مع واشنطن مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتايوان، كما تضم القائمة بنغلادش واليابان وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وتايلاند، إضافة إلى إعلان منفصل يستهدف منتجات برازيلية تشمل الطائرات.

-خلا-