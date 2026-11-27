العين في 27 نوفمبر/ وام / شهد اليوم الثاني من الدورة الثانية لمعرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 إقبالاً جماهيرياً واسعاً في مركز أدنيك العين، بما يعكس أهمية المعرض في صون الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز جاذبية مدينة العين وجهةً للسياحة التراثية.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ويواصل البناء على نجاح دورته الافتتاحية، مستقطباً مشاركات محلية وخليجية ودولية، وجامعاً الهواة والمهتمين والمتخصصين في مجالات الصيد والصقارة والفروسية، بما يدعم صون التقاليد المرتبطة بهذه المجالات ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وشهدت قاعات المعرض على مدار اليوم حضوراً لافتاً للعائلات بمختلف أجيالها، إلى جانب الهواة والمتخصصين الذين استقطبتهم القطاعات المتخصصة والأنشطة الخارجية، وسط أجواء تفاعلية جمعت بين استكشاف المعروضات والمشاركة في الفعاليات المصاحبة.

واستقطب انطلاق السحوبات اليومية اهتمام الزوار، إذ تشمل الجوائز المخصصة للسحوبات حتى اختتام المعرض عدداً من الصقور، إلى جانب مجموعة من الجوائز المرتبطة بالتخييم والأنشطة الخارجية، ويشارك جميع الزوار من حاملي تذاكر الدخول السارية تلقائياً في السحوبات، التي تُجرى يومياً في الساعة 7 مساءً عند المدخل الرئيسي لبهو مركز أدنيك العين، وتستمر حتى الأحد 29 نوفمبر.

وفاز حاملو التذاكر في السحب الأول الذي أُجري في اليوم الثاني بـ10 صقور وجوائز مميزة أخرى، ويعكس تخصيص الصقور ضمن الجوائز مكانة الصقارة المحورية في المعرض وأهميتها الراسخة في الثقافة والتراث الإماراتي.

وتفاعل الزوار مع برنامج متنوع من الفعاليات التراثية والأنشطة الخارجية، شمل مسابقة آداب القهوة العربية، وتحدي المطرقة وتحدي التعلّق، وورش العمل التطبيقية في قرية الصيادين والفرسان الصغار التي تقدمها أدنوك.

واستكشف الزوار قطاعَي الصقارة والإبل، اللذين يبرزان المكانة الراسخة للصقر والإبل في الثقافة الإماراتية والموروث الوطني، إلى جانب قطاعات الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، ورحلات الصيد والسفاري، والفنون والحرف اليدوية، التي تعرّف الجمهور بالممارسات المستدامة وسياحة المغامرات والصناعات الحرفية التقليدية.