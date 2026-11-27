أبوظبي في 27 نوفمبر / وام/ من رسالة تُقرأ بلغة العامل، إلى أجر يصل في موعده، ومحطة مكيفة يستريح فيها سائق توصيل تحت حرارة الصيف، تمتد منظومة حماية العمال في الإمارات عبر تفاصيل يومية لا يختصرها مشهد واحد، بل تكشفها إجراءات تبدأ بالتوعية، وتمر بضمان المستحقات، وتصل إلى توفير بيئة عمل وسكن أكثر أمانا واستقرارا.

وتقدم بيانات النصف الأول من عام 2026 صورة عملية لهذه المنظومة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل 44 ألف عامل، حصلوا على مبالغ بلغ متوسطها نحو 7 آلاف درهم لكل عامل، فيما تخطت القيمة الإجمالية للمبالغ المسددة 320 مليون درهم حتى نهاية يونيو، لحماية حقوق العامل عند تعذر حصوله على مستحقاته.

وامتدت مظلة الأمان المالي إلى العاملين الذين فقدوا وظائفهم، إذ تجاوزت التعويضات المصروفة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 512 مليون درهم، منذ بدء تطبيق النظام مطلع 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026، إذ يوفر النظام مورداً تعويضياً خلال الانتقال إلى فرصة عمل جديدة.

وفي ذات السياق، عالجت وزارة الموارد البشرية والتوطين وسوّت 185 ألفا و793 منازعة عمالية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 98.6% من إجمالي المنازعات المسجلة، فيما أحالت إلى القضاء 2,481 منازعة، بنسبة 1.4%.

وتتيح صلاحيات الوزارة الفصل في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، بما يختصر إجراءات التقاضي ويمكّن أصحاب الحقوق من الوصول إلى مستحقاتهم خلال مدد أقصر.

وتوفر هذه الآليات مسارا مؤسسيا لمعالجة الخلاف مع الحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، كما تعطي أولوية للتسويات الودية عبر باحثين قانونيين متخصصين، والبت في الشكاوى ضمن الأطر الزمنية المحددة.

ولا تقتصر حماية الحقوق على تلقي الشكاوى وتسويتها، بل تمتد إلى الرقابة على التزام المنشآت بالتشريعات، فقد نفذت فرق التفتيش نحو 212 ألف زيارة خلال النصف الأول من 2026، وانخفض عدد المنشآت المخالفة 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، كما تراجعت البلاغات المحالة إلى النيابات العامة 49% إلى 490 بلاغاً مقابل 962.

وتستند منظومة التفتيش إلى أدوات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومؤشرات المخاطر، لتوجيه الزيارات نحو المنشآت والأنشطة الأعلى خطورة.

وتتصل الرقابة بمنظومة الأجور التي شهدت خلال 2026 توسعاً في بنيتها الرقمية؛ إذ تتيح نسختها المطورة تبادل البيانات بصورة فورية وآمنة بين الوزارة والمؤسسات المالية، وتصفير زيارات أصحاب العمل للمؤسسات المالية لإتمام التسجيل والمستندات المطلوبة، مع توسيع شبكة الشركاء إلى 17 مؤسسة مالية، بما يتيح لأصحاب العمل إتمام إجراءات التسجيل رقمياً عبر منصات الجهات المشاركة.

ويغطي النظام أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، فيما يبلغ متوسط التحويلات الشهرية عبره نحو 37 مليار درهم.

ويتجاوز دور النظام تحويل الرواتب إلى متابعة انتظامها ورفع كفاءة صرفها، فيما توفر البيانات المتبادلة صورة أدق عن حركة الأجور، ويكتمل ذلك بالتأمين على المستحقات والتأمين ضد التعطل.

وفي موازاة الضمانات المالية، حضرت التوعية باعتبارها خطوة أولى لتمكين العامل من معرفة حقوقه وواجباته وسبل المطالبة بها، حيث استكمل جميع العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، فيما تجاوز عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول من 2026.

وتُقدم البرامج بـ17 لغة، بما يتيح وصول المعلومات إلى شرائح متعددة من القوى العاملة بلغاتها، ويعرّف العامل بقنوات الاستفسار وتقديم الشكاوى.

وامتدت التدابير إلى ظروف العمل اليومية، ولا سيما خلال أشهر الصيف مع تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، بالتوازي مع توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة ومجهزة بوسائل الراحة لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة، تتيح لهم التوقف والاستراحة خلال ساعات العمل في الأجواء الحارة، مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من 12:30 ظهراً حتى الثالثة عصراً.

وتوفر هذه الاستراحات مساحة قريبة للعاملين في التوصيل للراحة خلال ساعات العمل، لتتكامل التدابير الوقائية مع الإجراءات المالية والتوعوية.

وتوسعت معايير السلامة إلى السكن العمالي، إذ تجاوز عدد السكنات المسجلة في النظام المعتمد 2,800 سكن مع نهاية النصف الأول من 2026، توفر معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو مليوني عامل، وبذلك تشمل الحماية بيئة العامل المعيشية بعد انتهاء ساعات العمل.

ولم تغب الجوانب الاجتماعية عن هذه المنظومة، إذ شارك نحو 800 ألف عامل في الاحتفاليات التي نظمت خلال النصف الأول من 2026، بالتعاون مع شركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعاً على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد، وإتاحة مساحات للتفاعل مع المجتمع خارج إطار العمل.

وتؤكد المعطيات على أرض الواقع أن محطات حماية العامل في الإمارات تبدأ بوصول المعلومة إليه بلغته، وتمر بضمان أجره ومستحقاته وتسوية النزاع والتعويض عند فقدان العمل، وتمتد إلى سلامته وراحته ومشاركته المجتمعية، والتي يقاس أثرها بقدرتها على ملامسة تفاصيل حياته وتوفير ضمانات لاستقراره ورفاهه بصورة يومية ملموسة.