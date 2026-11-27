واشنطن في 27 نوفمبر/ وام/ تسببت عاصفة قوية في اضطراب عطلة عيد الشكر بمناطق واسعة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الخميس، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 836 ألف مشترك، جراء رياح بلغت سرعتها 112 كيلومتراً في الساعة، وفقا لرويترز.

وأدت الرياح والأمطار الغزيرة إلى اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء وحدوث فيضانات ساحلية، فيما سجل مطار لاجوارديا في نيويورك رياحاً بلغت سرعتها 90 كيلومتراً في الساعة.

وتسببت العاصفة في تأجيل موكب عيد الشكر السنوي الذي تنظمه متاجر «مايسي» في نيويورك، كما أدت إلى إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية وتأخير نحو 1600 رحلة أخرى، وكانت مطارات منطقتي واشنطن ونيويورك الأكثر تضرراً.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من استمرار العاصفة حتى مساء الخميس، متوقعة انحسارها خلال الليل وانتهاء تأثيرها بحلول الجمعة.