كاليفورنيا في 27 نوفمبر/ وام/ طور علماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة روبوتات نانوية قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي وإيصال الأدوية إلى الدماغ، في تقنية واعدة لعلاج أورام الدماغ والأمراض العصبية.

وأوضح المعهد أن التقنية، التي تحمل اسم «برين بوتس»، تعتمد على روبوتات متناهية الصغر يبلغ قطرها نحو 250 نانومتراً، مصنوعة من مواد متوافقة حيوياً وقابلة للتحلل، وتُنشط باستخدام الأشعة تحت الحمراء القريبة.

وتحتوي الروبوتات على بيكربونات الأمونيوم التي تطلق غازاً عند تسخينها، ما يولد قوة دفع تساعدها على عبور الحاجز الدموي الدماغي، كما تحمل جزيئات من الحمض النووي تتيح لها الارتباط بالخلايا المستهدفة وإيصال الدواء، قبل أن تتحلل تدريجياً.

وأظهرت نتائج الدراسة المنشورة في دورية «ساينس روبوتكس» أن تنشيط الروبوتات بالضوء زاد كمية الدواء الواصلة إلى الدماغ بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالروبوتات غير المنشطة، وأسهم في إبطاء نمو الأورام وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة خلال التجارب قبل السريرية، مع تقليل الآثار السامة للعلاج الكيميائي.

وأشار الباحثون إلى إمكانية تطوير التقنية مستقبلاً لعلاج أمراض عصبية أخرى، منها مرض باركنسون، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم سلامتها وكفاءتها واستقرارها داخل الجسم.