العين في 27 نوفمبر /وام/ يستعرض اتحاد الإمارات لرياضة الإير سوفت، خلال مشاركته في معرض العين الدولي للصيد والفروسية، برامجه وأنشطته الرامية إلى تطوير اللعبة ونشر ثقافتها، واستقطاب المواهب وتوسيع قاعدة ممارسيها في الدولة، إلى جانب التعريف ببطولاته ومبادراته المحلية والدولية.

وقال فلاح الكعبي، المدير التنفيذي للاتحاد، إن الاتحاد حديث التأسيس، برئاسة الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، ويتبع وزارة الرياضة، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، مشيراً إلى أن خططه تركز على الارتقاء بمستوى اللعبة وتعزيز حضورها التنافسي.

وأوضح أن الإير سوفت تضم ثلاثة أقسام رئيسية، هي "السبيد سوفت" التي تعتمد على المواجهات السريعة وتستمر 90 ثانية، و"التكتيكال" التي تقوم على سيناريوهات وخطط محددة، و"الميلسم" التي تحاكي العمليات العسكرية من خلال مواجهات جماعية.

وأضاف أن الاتحاد نظم بطولة عالمية في أبوظبي بمشاركة أكثر من 20 دولة، وأخرى بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ضمن مهرجان كلباء، فيما يستعد لتنظيم بطولة الألعاب العالمية للإير سوفت في مدينة العين خلال يناير المقبل، مشيراً إلى أن قيمة الجوائز المقدمة في بطولاته تصل إلى مليون درهم، وتعد من الأعلى عالمياً.

وأكد الكعبي أن الاتحاد يولي اهتماماً بتأهيل اللاعبين والحكام، وتنظيم الدورات التدريبية، واستقطاب الكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات مع الاتحادات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً لاستضافة المنافسات والفعاليات الرياضية المتخصصة.