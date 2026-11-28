عجمان في 27 نوفمبر/وام/ نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية، ورشة عمل متخصصة بعنوان "رصد مخاطر جاهزية العمل الشرطي"، بمشاركة القيادات الشرطية والإدارات المعنية بالوزارة، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.

واستعرضت الورشة خطط الاستعداد والجاهزية، وآليات تكامل القدرات المؤسسية والتشغيلية والمجتمعية، بهدف توحيد سجل المخاطر الشرطية على مستوى القيادات الشرطية في وزارة الداخلية بما يعزز استدامة واستمرارية الأعمال، ويرفع كفاءة الاستجابة لمختلف التحديات والمخاطر المحتملة.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين، لتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر واختبار الجاهزية، بما يعزز بناء منظومة أمنية مرنة واستباقية، تدعم أمن المجتمع واستقراره، وتواكب تطلعات الحكومة الرشيدة نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامة.