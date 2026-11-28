العين في 27 نوفمبر/وام/ زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية (2026)، المقام في مركز أدنيك العين، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، وتنظمه مجموعة أدنيك، بالشراكة الإستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، بمشاركة نخبة من الشركات والجهات المحلية والإقليمية والدولية.

واطلع سموه خلال الزيارة على عدد من أجنحة المعرض، وتعرف إلى ما تقدمه من منتجات وخدمات، وأبرز الفعاليات والأنشطة المصاحبة والبرامج الموجهة للزوار، حيث يضم المعرض (14) قطاعاً متخصصاً في الصيد والصقارة والفروسية والإبل والسلوقي، ومعدات الصيد والتخييم، ومركبات الترفيه في الهواء الطلق والرحلات البرية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية.

كما استمع سموه إلى شرح حول العروض والمبادرات التي يقدمها المعرض، ودورها في إبراز التراث الإماراتي الأصيل وصون الموروث الثقافي.