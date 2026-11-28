واشنطن في 28 نوفمبر /وام/ اتهمت شركة "أوبن إيه آي"، المطوّرة لبرنامج "تشات جي بي تي"، شركة "آبل" ، بسرقة أسرار تجارية من خلال موظف سابق، وممارسة ضغوط على موردين لعرقلة تطورها التجاري.

وذكرت الشركة في وثيقة قدمتها الجمعة، إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، تردّ فيها على الدعوى التي رفعتها "آبل" في 10 يوليو ، أن "آبل" قامت مع اثنين من موظفيها السابقين بسرقة أسرار تجارية.

وكتب محامو "أوبن إيه آي" أن شركة "آبل" تسعى إلى "ممارسة منافسة غير عادلة بشتى الوسائل،و تطلب من الموردين الكشف عن مشاريعهم المتعلقة بشركة "أوبن إيه آي" وتحديد الموظفين المخصصين لهذه المشاريع، وقد أعرب البعض عن خشيتهم من فقدان عقودهم مع "آبل"، وقاموا بنقل أو تأجيل اجتماعاتهم مع شركة الذكاء الاصطناعي لتجنب أن تكتشف آبل أمرها.

وقالوا إن أحد الموردين أوكل أعمال الإنتاج الخاصة بشركة "أوبن إيه آي" إلى فريق يعمل ليلا، بينما تراجع آخر عن تنفيذ مهام كانت مقررة "بسبب تهديدات من شركة آبل"، وفق ما ورد في الشكوى التي لم تذكر اسم أي من الموردين.

كما تتهم "أوبن إيه آي" موظفا سابقا في "آبل"، كان قد انضم إليها لمدة ستة أشهر حتى يونيو قبل أن يعود إلى الشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، بإرسال "عشرات" الوثائق المتعلقة بنموذج أولي إلى أرقامه الشخصية، ثم عرض مشاريع الشركة في تموز/يوليو على مسؤولين تنفيذيين في "آبل" وذلك "بناء على طلب" المجموعة.