واشنطن في 28 نوفمبر /وام/ حقق خام "برنت " أول مكاسب أسبوعية له في نوفمبر ،رغم تراجعه بشكل طفيف بوم الجمعة ، حيث أوقف سلسلة هبوط استمرت ثلاثة أسابيع ، في ظل تزايد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أو 1.2 بالمئة، عند التسوية لتصل إلى 95.44 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.08 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 60 سنتا، أو 0.7 بالمئة، عن

إغلاق يوم الأربعاء. ولم يجر تسوية لعقود الخام الأمريكي الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.

وصعد خام برنت بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.9 بالمئة.