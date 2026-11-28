أبوظبي في 28 نوفمبر /وام/ يواصل قطاع الطيران في دولة الإمارات تعزيز مكانته على خارطة النقل الجوي العالمي، مدعوماً بتطور حركة المسافرين عبر المطارات، ومشاريع تطوير البنية التحتية والتوسعة، إلى جانب توسيع شبكات الوجهات الدولية للناقلات الوطنية وتحديث الأساطيل، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويرسخ دور الدولة مركزاً عالمياً للسفر والتجارة والخدمات اللوجستية.

وتعكس أحدث البيانات الصادرة عن الجهات المشغلة للمطارات والناقلات الوطنية، استمرار الاستثمارات في تطوير المرافق والخدمات، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية.

واستقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المسافرين خلال الربع الثالث 18.8 مليون مسافر، وكان شهر أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال الفترة باستقباله 6.6 مليون مسافر.

ويرتبط المطار حالياً بـ235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران، فيما بلغ إجمالي حركة الطائرات 243 ألف حركة خلال الأشهر التسعة الأولى، وتعامل مع 1.215 مليون طن من الشحن الجوي.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، تواصل مطارات دبي تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير مرافق مطار دبي الدولي ومركز دبي ورلد سنترال، يتضمن تحسين جسر الوصول إلى المبنى رقم 3، وتطوير شبكة الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين رقم 1 و3، إلى جانب أعمال تطوير في ساحات الطيران لتعزيز المرونة التشغيلية.

كما تشمل المشاريع توسيع وتحديث مرافق صعود الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة، فضلاً عن تطوير مبنى المسافرين ومرافق الصعود في مطار آل مكتوم الدولي لدعم عمليات فلاي دبي وخطط توسع أسطولها.

وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه المشاريع 16 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 7.5 مليار درهم.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي فقد تم ترسية مجموعة جديدة من العقود ضمن المشروع بقيمة تقارب 56.5 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى نحو 80 مليار درهم.

‏وتشكّل العقود الجديدة محطة رئيسية في مسيرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي، مع انتقاله إلى مرحلة الإنشاءات واسعة النطاق، التي تشمل مباني المسافرين وبوابات الطائرات ومرافق النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات الرئيسية للمطار، بما يدعم جهود دبي لترسيخ مكانتها في صدارة مراكز الطيران العالمية، وتلبية متطلبات النمو المستقبلي للقطاع.

من جهتها، سجلت مطارات أبوظبي 8.61 مليون مسافر خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبل مطار زايد الدولي 8.45 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها، بنمو 1.2%.

وبلغ إجمالي الشحن الجوي عبر شبكة مطارات أبوظبي 225298 طناً خلال الربع الثالث، بنمو 11.4%، فيما سجل مطار زايد الدولي 49,427 حركة طائرات.

وشهدت شبكة الربط الجوي للمطار توسعاً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد الوجهات التي يخدمها إلى 124 وجهة، مقارنة بـ112 وجهة قبل عام، بالتزامن مع تعزيز الشراكات مع شركات طيران دولية، من بينها كوندور والخطوط الملكية الأردنية وإير إنديا إكسبرس والطيران العُماني.

كما شهدت الفترة إطلاق الاتحاد للطيران والعربية أبوظبي خطوطاً جوية جديدة، بما يدعم حركة السفر والتجارة والسياحة ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً للربط الجوي الدولي.

بدوره، استقبل مطار الشارقة الدولي 11,601,728 مسافر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، فيما تجاوز عدد المسافرين خلال عام 2025 نحو 19.4 مليون مسافر، بنمو 13.9% مقارنة بعام 2024.

ويرتبط المطار حالياً بأكثر من 100 وجهة عالمية، ويواصل تنفيذ مشروع توسعة مبنى المسافرين وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة لتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات.

وتبلغ قيمة حزمة المشاريع التطويرية للمطار 2.4 مليار درهم، وتستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً بحلول نهاية عام 2027.

وتشمل خطط التطوير تحديث البنية التحتية والمرافق التشغيلية، بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في حركة السفر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

وبالتوازي، تواصل الناقلات الوطنية تنفيذ خططها التطويرية على مستوى توسيع شبكة وجهاتها الدولية وتعزيز حضورها في الأسواق، فضلا عن عمليات التحديث المستمرة لأساطيل الطائرات.

وفي هذا السياق، أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق خط جوي مباشر بين دبي وهلسنكي، يمثل أول رابط جوي مباشر يومي على مدار العام بين دولة الإمارات وفنلندا.

ويعزز الخط الجديد فرص السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين، ويفتح المجال أمام ربط المسافرين من فنلندا بشبكة وجهات طيران الإمارات العالمية عبر دبي.

وتواصل طيران الإمارات تنفيذ برنامج شامل لتحديث 219 طائرة، يتضمن تطوير المقصورات الداخلية وإضافة الدرجة السياحية الممتازة، وأعلنت في سبتمبر وصول عدد الطائرات التي شملها برنامج التحديث إلى 104 طائرات، مع استهداف رفع العدد إلى 116 طائرة بحلول ديسمبر 2026، فيما تجاوز عدد الطائرات المزودة بالدرجة السياحية الممتازة 137 طائرة، مع خطة لرفع العدد إلى 155 طائرة بنهاية العام.

من جهتها، تواصل الاتحاد للطيران توسيع شبكتها الدولية انطلاقاً من أبوظبي، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأوروبية وتعزيز الربط الجوي مع مراكز التجارة والأعمال العالمية.

وفي أبريل 2026 أعلنت الناقلة إطلاق خمس وجهات جديدة في الصين، تشمل شنغهاي وقوانغتشو وتشنغدو وهانغتشو وشنتشن، مع إضافة 28 رحلة أسبوعية، ليرتفع عدد الرحلات إلى السوق الصينية إلى 35 رحلة أسبوعياً عبر ست وجهات، بما فيها بكين.

كما أطلقت الاتحاد للطيران خلال يونيو رحلات مباشرة إلى كراكوف في بولندا وبالما دي مايوركا في إسبانيا ودمشق وزنجبار، إلى جانب إعادة تشغيل خمسة خطوط موسمية إلى ميكونوس ومالقة وسانتوريني ونيس والعلمين.

وعلى صعيد الأسطول، دعمت الناقلة خطط توسعها خلال موسم صيف 2026 بانضمام 23 طائرة إلى أسطولها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع زيادة القدرة التشغيلية وتوسيع شبكة الرحلات.

بدورها، تواصل فلاي دبي تعزيز شبكة وجهاتها الدولية، وشملت أبرز إضافات الشبكة خلال عام 2026 إطلاق واستئناف رحلات إلى حلب وبنغازي وبانكوك، إلى جانب إطلاق رحلات يومية مباشرة إلى بوكارا في نيبال اعتباراً من سبتمبر، لتصبح الوجهة الثانية للناقلة في البلاد بعد كاتماندو، وأول خط جوي دولي منتظم يصل بوكارا مباشرة بدبي.

وفي إطار تطوير الأسطول، أعلنت فلاي دبي في سبتمبر الماضي عن المرحلة التالية من خطط التطوير التي تتضمن نمو أسطولها ليتجاوز 100 طائرة بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد لتحديث مقصورات الطائرات.