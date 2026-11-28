نيويورك في 28 نوفمبر /وام/ تراجعت عملة البيتكوين مجددا إلى ما دون 60 ألف دولار، يوم الجمعة، وفشلت في مواكبة موجة الصعود القوية للأسهم الأمريكية مع استئناف التداول في بورصة "وول ستريت" بعد عطلة عيد الشكر.

وكانت البتكوين، أكبر عملة مشفرة، قد ارتفعت في وقت سابق بنسبة تصل إلى 2.3%، متجاوزة 62 ألف دولار، قبل أن تعكس مسارها وتهبط إلى نحو 58 ألفا و760 دولارا، وهو أدنى مستوى لها خلال 24 ساعة، مع بدء التداول في أسواق الأسهم بنيويورك.

واستقر سعر البيتكوين لاحقا عند نحو 59 ألفا و900 دولار، رغم ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%. وسجلت عملات مشفرة أخرى تراجعا أيضا.