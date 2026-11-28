برلين في 28 نوفمبر /وام/ تراجعت نسبة البطالة في ألمانيا خلال نوفمبر الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 6.2 بالمئة.

وأوضحت وكالة العمل الألمانية في بيان يوم الجمعة ، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع خلال الشهر الجاري بمقدار 19 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 2.963 مليون شخص.

وأشارت الى أن عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى وكالات التوظيف بلغ نحو 646 ألف وظيفة خلال نوفمبر الجاري بزيادة قدرها 23 ألف وظيفة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل بلغ عدد المستفيدين من إعانة البطالة نحو مليون و68 ألف شخص بزيادة قدرها 84 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.