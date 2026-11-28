سيؤول في 28 نوفمبر /وام/ أظهرت بيانات حكومية، صدرت السبت، ارتفاع عدد الوظائف مدفوعة الأجر في جمهورية كوريا خلال الربع الثاني من العام الجاري بمقدار 406 آلاف وظيفة على أساس سنوي، ليصل إلى 21.36 مليون وظيفة حتى مايو، في أكبر زيادة منذ عام 2022.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بقطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، اللذين أضافا 161 ألف وظيفة، وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية الذي سجل زيادة قدرها 67 ألف وظيفة.

في المقابل، تراجعت الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 4 آلاف وظيفة، وفي قطاع البناء بنحو 16 ألفًا، رغم إضافة صناعة أشباه الموصلات 6 آلاف وظيفة.

وعلى صعيد الفئات العمرية، انخفض عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص دون الثلاثين عامًا بمقدار 56 ألف وظيفة، في حين سجلت الفئات الأخرى زيادات. واستحوذ الأشخاص في الستينيات من العمر على النصيب الأكبر، بإضافة 277 ألف وظيفة، ما يعادل نحو 70% من إجمالي الزيادة.

وتختلف إحصاءات الوظائف مدفوعة الأجر عن بيانات التوظيف الشهرية، إذ تحتسب الوظائف التي يشغلها الشخص الواحد بشكل منفصل، حتى لو كان يعمل في أكثر من وظيفة.