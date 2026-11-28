مدريد في 28 نوفمبر /وام/ لقي 14 شخصا حتفهم وتم إنقاذ 90 آخرين بعد العثور على قارب للمهاجرين تائها في عرض البحر على بعد نحو 72 كيلومترا من جزيرة "إل هييرو" الإسبانية.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إي أف إي" كان القارب قد أبحر من بانجول، عاصمة غامبيا، قبل عشرة أيام، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن محركه تعطل قبل ثلاثة أيام من رصده، مما تركه تائها في عرض البحر.

و نفذ عملية الإنقاذ سفن تابعة لخدمة الإنقاذ البحري الإسبانية والحرس المدني، بالإضافة إلى مروحية، حيث نقل 6 أشخاص في حالة صحية خطيرة جوا إلى أحد مستشفيات جزيرة إل هييرو، فيما نُقل الناجون الـ 84 الآخرون على متن سفينة تابعة لخدمة الإنقاذ البحري إلى ميناء لا ريستينغا.

-خلا-