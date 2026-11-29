لندن في 29 نوفمبر/ وام / فاز برينتفورد على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق برينتفورد بذلك أول انتصار له على ملعب أولد ترافورد منذ 89 عاما، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

وضمن الجولة ذاتها، فاز ليدز يونايتد على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، فيما تعادل إيبسويتش تاون مع أستون فيلا بهدفين لكل منهما ليضع كل منهما نقطة في رصيده.