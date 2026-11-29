أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / تضطلع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بدور محوري في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية.

ولا يقتصر أثر برامج الجامعة الأكاديمية على بناء المعرفة المتخصصة، بل يمتد إلى تمكين المهنيين من توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات عملهم، واستكشاف آفاق جديدة لتطويرها.

وتجسد تجربة أحمد المنهالي، أحد العاملين في قطاع الفضاء والأقمار الاصطناعية، هذا التوجه، إذ يسعى إلى توظيف ما يكتسبه من معرفة في الذكاء الاصطناعي لتوسيع إمكانات عمله في هذا القطاع.

وقضى أحمد المنهالي قرابة عقد من الزمن في قطاع الفضاء والأقمار الاصطناعية متنقلاً بين برامج المركبات الفضائية ومشروعاتها وصولاً إلى منصبه مدير أول في شركة "سبيس 42"، حيث يشرف على برامج المركبات الفضائية، وكان له دور بارز في إطلاق القمر الاصطناعي "الثريا 4" على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" في يناير 2025.

ولم يتوقف طموح المنهالي المهني عند حدود هندسة الأنظمة الفضائية وإدارة برامجها، إذ اتجه إلى تعميق معرفته بالذكاء الاصطناعي من خلال الالتحاق ببرنامج ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مستهدفاً استكشاف إمكانات التكامل بين المجالين وتطوير الاستفادة من البيانات والصور التي توفرها الأقمار الاصطناعية.

ويبحث المنهالي من خلال مقرر "الرؤية الحاسوبية التطبيقية" في إمكانية نقل المعرفة المستخلصة من صور الأقمار الاصطناعية البصرية إلى نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل الصور الملتقطة بتقنية رادار الفتحة الاصطناعية (SAR).

وتتيح هذه التقنية للأقمار الاصطناعية ومنها أقمار كوكبة "فورسايت" التابعة لشركة "سبيس 42"، التقاط الصور بصرف النظر عن الغطاء السحابي أو ظروف الإضاءة، فيما يمكن للنماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي أن تسهم في تطوير تحليل هذه الصور، وتحسين تحديد معالم سطح الأرض وتصنيفها.

وقال أحمد المنهالي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن برنامج ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي يتيح له البناء على خبرته في هندسة المركبات الفضائية وإدارة البرامج من خلال تعميق فهمه للذكاء الاصطناعي، واستكشاف أوجه التكامل بين المجالين وما يمكن أن يحققه هذا التكامل من قيمة مضافة.

وأضاف أن البرنامج وسع آفاق رؤيته إلى ما هو أبعد من بناء الأنظمة الفضائية وتسليمها، ليشمل فهم كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز القيمة المستفادة من هذه الأنظمة.

وفي قطاع الطاقة، تمضي ميثاء الكثيري المهندسة في إدارة المكامن بشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في مسار مهني يجمع بين تخصصها الهندسي ومواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تركز في عملها على مراقبة أداء الآبار وتحسينه، إلى جانب المشاركة في مبادرات التحول الرقمي.

وترى الكثيري أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة يفتح آفاقاً لتطوير العمليات التشغيلية وتعزيز كفاءتها، لا سيما في مجالات مراقبة الإنتاج والصيانة التنبؤية ودعم اتخاذ القرارات.

وقالت في تصريح لـ"وام" إن البرنامج الدراسي يتكامل بصورة مباشرة مع توجه "أدنوك" نحو الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي، ويتيح لها استكشاف دور التقنيات المتقدمة في دعم الإنتاج وتحسين الصيانة واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

وشاركت الكثيري في مبادرات لتحسين جودة البيانات التشغيلية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة الإنتاج، كما أسهمت في قيادة تطبيق حل مدعوم بهذه التقنيات للكشف المبكر عن أي خلل في أداء المعدات، بما يتيح للمهندسين التدخل قبل تفاقم المشكلات، ويعزز موثوقية العمليات التشغيلية.

وأوضحت أن برنامج الماجستير يربط بين المفاهيم النظرية للذكاء الاصطناعي والتحديات العملية في بيئة العمل، مشيرة إلى أن ما تكتسبه من معارف ومهارات يمكن تطبيقه مباشرة في مهامها المهنية، الأمر الذي يجعل تجربتي العمل والدراسة متكاملتين.

وينتمي المنهالي والكثيري إلى الدفعة الأولى من طلبة برنامج ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الذي يستهدف المهنيين العاملين الراغبين في تعزيز قدراتهم في هذا المجال وتوظيف تطبيقاته في مؤسساتهم.

ويوفر البرنامج خيار الدراسة بدوام كامل أو جزئي، ويجمع بين التدريب المتعمق في الذكاء الاصطناعي والتطبيق العملي للمعارف المكتسبة في بيئات العمل، بما يعزز ارتباط المخرجات الأكاديمية باحتياجات القطاعات المختلفة.