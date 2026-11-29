نيويورك في 29 نوفمبر/وام/ سجل الإنفاق الإلكتروني في الولايات المتحدة رقما قياسيا خلال "الجمعة السوداء"، مع تراجع الإقبال على المتاجر التقليدية، في مؤشر على تنامي توجه المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت، وفقا لبيانات أولية صدرت السبت.

وبحسب شركة "أدوبي أناليتيكس" التي تتعقب الإنفاق الاليكتروني، بلغ إجمالي المبيعات عبر الإنترنت في ذلك اليوم 13.1 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزا التوقعات. كما سجلت المبيعات العالمية عبر الإنترنت رقما قياسيا بلغ 82.7 مليار دولار، بارتفاع 5%، وفقا لشركة "سيلزفورس"، التي قدرت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة بنحو 19.1 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء البنزين والسيارات، بنسبة 5.8% مقارنة بالجمعة السوداء العام الماضي، وفقا لـ"ماستركارد سبندينج بالس". كما زاد حجم الطلبات خلال المناسبة بنسبة 5%، بحسب "سيلزفورس"، ما يشير إلى نمو الإقبال على الشراء رغم ارتفاع الأسعار.

ويُعزى التباين بين أرقام الشركتين إلى اختلاف مصادر البيانات ومنهجيات القياس؛ إذ تستند "سيلزفورس" إلى بيانات التسوق لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، بينما تعتمد "أدوبي" على أكثر من تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة الأمريكية.