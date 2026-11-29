بغداد في 29 نوفمبر /وام/ سجلت وزارة الصحة العراقية 4358 حالة بمرض الالتهاب السحائيمنذ بداية لعام الجاري، و يتجاوز ذلك الحالات المسجلة خلال العامين 2024 و2025.

وذكر وزير الصحة العراقي عبد الحسن عزيز الموسوي في تصريح صحفي مساء أمس، أن بيانات الرصد الوبائي والإحصائيات المسجلة في وزارة الصحة لمرض التهاب السحايا خلال السنوات الثلاث الماضية سجلت 3948 حالة في عام 2024 و4129 حالة خلال عام 2025، فيما بلغت الحالات المسجلة في العام الحالي 4358 حالة في عموم العراق.

و أضاف أن جميع المحافظات العراقية تسجل إصابات ضمن المعدلات المتوقعة ، حيث تم تسجيل 15 حالة وفاة في محافظة واسط منذ بداية العام ولغاية الآن والحالات المسجلة متفرقة، ووزارة الصحة تتابع الموقف بصورة مستمرة ودقيقة.