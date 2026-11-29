ستوكهولم في 29 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة ساب السويدية لصناعة المعدات الدفاعية أنها تلقت طلبية بقيمة 450 مليون يورو (492 مليون دولار) من القوات المسلحة الأوكرانية لشراء رادارات "جيراف 1إكس".

و ذكرت "ساب" ​في بيان أنه من المقرر أن تكون عمليات تسليم الطلبية في 2027، موضحة ان " أن جيراف 1إكس" هو نظام رادار ثلاثي الأبعاد متنقل مصمم لاكتشاف وتتبع الطائرات والصواريخ والطائرات ‌المسيرة.

و تعتبر "ساب" موردا رئيسيا لأوكرانيا، ففي ⁠يونيو الماضي ، وقعت الشركة عقدا لتسليم 16 طائرة مقاتلة من طراز "جريبن إي" إلى ⁠أوكرانيا في صفقة ​بنحو 24.6 مليار ⁠كرونة سويدية (2.40 مليار دولار)، ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم في الفترة 2029-2030.

-خلا-