ستوكهولم في 29 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة ساب السويدية لصناعة المعدات الدفاعية أنها تلقت طلبية بقيمة 450 مليون يورو (492 مليون دولار) من القوات المسلحة الأوكرانية لشراء رادارات "جيراف 1إكس".
و ذكرت "ساب" في بيان أنه من المقرر أن تكون عمليات تسليم الطلبية في 2027، موضحة ان " أن جيراف 1إكس" هو نظام رادار ثلاثي الأبعاد متنقل مصمم لاكتشاف وتتبع الطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة.
و تعتبر "ساب" موردا رئيسيا لأوكرانيا، ففي يونيو الماضي ، وقعت الشركة عقدا لتسليم 16 طائرة مقاتلة من طراز "جريبن إي" إلى أوكرانيا في صفقة بنحو 24.6 مليار كرونة سويدية (2.40 مليار دولار)، ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم في الفترة 2029-2030.
-خلا-