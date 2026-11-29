سيؤول في 29 نوفمبر /وام/ قدمت "سامسونغ إلكترونيكس" نموذجا أوليا لروبوتها الشبيه بالإنسان إلى مجلس إدارتها الأسبوع الماضي وتخطط للكشف عن هذا النموذج للجمهور في يناير القادم.

و تعتزم الشركة الكورية عرض الروبوت خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، لتدخل بذلك ​سوقا تزداد ازدحاما تشمل شركة "يوني تري" الصينية و"تسلا" و"بوسطن ديناميكس" التابعة لهيونداي موتور.

و بحسب مصدر مطلع ركز العرض الذي أقيم في مركز ⁠أبحاث الروبوتات التابع لشركة سامسونغ في سول ، على التحكم الكامل في ‌الجسم وقدرة الروبوت على التقاط الأشياء والتعامل معها باستخدام ذراعيه ويديه.

وذكر المصدر أن سامسونغ تركز على قدرة اليدين على ⁠التعامل مع الأشياء، وهو تحد رئيسي للروبوتات الشبيهة بالإنسان التي يتعين أن تكون قادرة على الإمساك ⁠بالأشياء وتدويرها وإعادة وضعها بصورة موثوقة لأداء مهام في المصانع.