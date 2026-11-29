المنامة في 29 نوفمبر / وام / استعرض المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقرير له أبرز المؤشرات الاقتصادية والتنموية التي تجسد مسيرة التنمية في دولة الإمارات وما حققته من حضور إقليمي ودولي ، مشيراً إلى امتداد أثر هذه المنجزات إلى مسيرة مجلس التعاون، من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوسيع فرص الانتفاع بالسوق الخليجية المشتركة، وتطوير مجالات التعاون بين دول المجلس.

جاء ذلك في تقريرأصدره المركز تحت عنوان "دولة الإمارات العربية المتحدة: بوابة للفرص العالمية.. ورافد للازدهار الخليجي" وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين للدولة.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الجارية بلغ نحو 614.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، فيما حقق الاقتصاد نمواً حقيقياً بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2024. وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وتقدم مسار التنويع الاقتصادي.

كما سجل متوسط معدل التضخم السنوي 1.3% في عام 2025، وبلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية نحو 292.2 مليار دولار أمريكي خلال العام نفسه. وتعكس هذه المؤشرات تنوع مكونات الاقتصاد الإماراتي، واستمرار تطور قدرته على استيعاب الأنشطة الاقتصادية والتقنية، وتعزيز مقومات الاستقرار والنمو.

وفي مجال التخطيط المالي، بلغ إجمالي مصروفات خطة الميزانية الاتحادية للأعوام 2027–2029م نحو 79.7 مليار دولار أمريكي، بما يعكس استمرار التخطيط للإنفاق على الأولويات التنموية والمشروعات والخدمات، وتوفير إطار مالي متوسط الأجل لترتيب الاحتياجات ومواصلة تنفيذ البرامج الحكومية.

وعلى صعيد الصناعة والتجارة، بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 11.8% من الناتج المحلي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2026. كما وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلى نحو 1.03 تريليون دولار أمريكي في عام 2025م ، وبلغت قيمة إعادة التصدير 228.1 مليار دولار أمريكي. وتبرز هذه المؤشرات اتساع القاعدة الإنتاجية والتجارية، ومكانة دولة الإمارات مركزًا تجاريًا ولوجستيًا يربط مصادر السلع بالأسواق العالمية.

وفي مجال الاستثمار، وصلت التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 48.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025م ، لتحتل دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في جذب هذه الاستثمارات. وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي الأصول تحت إدارة شركة مبادلة للاستثمار نحو 385 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، بما يعكس اتساع الحضور الاستثماري الإماراتي في الأسواق الدولية وتنوع محفظة الاستثمارات السيادية.

كما بلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات نحو 1.58 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2026، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.8%، وهو ما يبرز حجم القطاع المالي ودوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار.

وفي القطاع السياحي، بلغ عدد الزوار الدوليين المبيتين في دبي نحو 19.59 مليون زائر خلال عام 2025م ، بما يعكس مكانة الدولة وجهةً سياحيةً عالميةً، وأهمية قطاع السياحة في تنشيط قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة والخدمات، وتعزيز الطلب على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة الزوار.

وتتجلى أبعاد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في مشروع حفيت للقطارات، أحد المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى من المشروع، التي تربط ميناء صحار بالشبكة الإماراتية، 238 كيلومترًا. ويُعد المشروع، وفقًا للبيانات الواردة في أبريل 2026م، قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن يسهم عند اكتماله في تعزيز الربط اللوجستي وتسهيل حركة البضائع، وتحقيق التكامل بين الموانئ ومناطق الإنتاج في البلدين، ودعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة.

وعلى مستوى الانتفاع بالسوق الخليجية المشتركة، رصد التقرير عددًا من المؤشرات التي تعكس اتساع فرص المشاركة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس، حيث بلغ عدد حالات التملك العقاري لمواطني دول مجلس التعاون في دولة الإمارات 54,116 حالة حتى عام 2024م على أساس تراكمي. كما بلغ عدد الشركات التي يُسمح لمواطني دول المجلس بتداول أسهمها 151 شركة من أصل 167 شركة، فيما وصل عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الأسواق المالية الإماراتية إلى 193,576 مساهمًا خلال عام 2024م.

وفي التبادل التجاري بين دول المجلس، بلغت قيمة الصادرات السلعية الإماراتية إلى بقية دول مجلس التعاون نحو 67.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024م، فيما سجل التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول المجلس نحو 90.7 مليار دولار أمريكي في العام نفسه. وتعكس هذه المؤشرات عمق الروابط الاقتصادية بين الإمارات ودول المجلس، واتساع فرص مشاركة المؤسسات الخليجية في سلاسل التوريد والتوزيع والخدمات، إلى جانب تعزيز الاستثمارات والتملك والمشاركة في أسواق المال.

ويمتد التكامل الخليجي إلى مجالي التعليم والعمل، حيث بلغ عدد الطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الملتحقين بالمدارس الحكومية الإماراتية 12,903 طلاب وطالبات خلال العام الدراسي 2024/2025م، فيما بلغ عدد مواطني بقية دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 4,028 عاملًا خلال عام 2024م. وتعكس هذه المؤشرات الأثر المباشر للتكامل على فرص التعلم والمشاركة المهنية وتبادل الكفاءات، بما يعزز الروابط بين أبناء دول المجلس ويجعل الإنسان محورًا أساسيًا في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وفي محور الاستدامة وأمن الموارد، أشار التقرير إلى دور دولة الإمارات في تطوير مصادر الطاقة المتنوعة وتعزيز الربط الكهربائي الخليجي، حيث تستهدف توسعة الربط الكهربائي مع الإمارات رفع قدرة نقل الكهرباء إلى 3,500 ميغاواط، وفقًا للمؤشر الوارد لعام 2025م. كما تناول التقرير مشروعات تطوير الموارد المائية، ومن بينها مشروع حصيان لتحلية المياه، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية المستهدفة 240 مليون غالون إمبراطوري يوميًا، بما يعزز التوجه نحو تنويع مصادر المياه وتطوير حلول مستدامة للإمدادات.

وعلى صعيد الحضور الدولي، أبرز التقرير استضافة دولة الإمارات منصات وفعاليات عالمية تتيح الحوار وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وفي مقدمتها القمة العالمية للحكومات ومعرض «جيتكس غلوبال»، اللذان يوفران فرصًا للشركات والمبتكرين والمستثمرين لتبادل الخبرات ومواكبة التحولات العالمية. كما تحتضن أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تضم 171 عضوًا، بما يعزز حضور الدولة في الحوار الدولي حول الطاقة المتجددة والسياسات والاستثمار في هذا المجال.

وأشار التقرير كذلك إلى استعداد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع السنغال، بما يتيح فرصًا إضافية للتعاون وتبادل الحلول في قضايا المياه والاستدامة.

وفي جانب العمل الإنساني والتنموي، تناول التقرير مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي بلغ عدد المستفيدين منها نحو 165 مليون مستفيد في 122 دولة خلال عام 2025م ، بما يعكس امتداد العطاء الإماراتي عبر برامج ومبادرات تشمل مجالات الإغاثة والصحة والتعليم وتمكين المجتمعات، ويفتح مجالات لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التنموية.

وتبرز المؤشرات الواردة في التقرير تجربة تنموية إماراتية تجمع بين تنويع الاقتصاد والاستثمار في الإنسان والمعرفة والبنية الأساسية، وتعكس في الوقت ذاته امتداد أثر المنجزات الوطنية إلى محيطها الخليجي، من خلال تعزيز الترابط التجاري والاستثماري واللوجستي، وتوسيع فرص الانتفاع بالسوق الخليجية المشتركة، وتطوير الشراكات الاقتصادية والمعرفية.

ويؤكد التقرير أن ما تحققه دولة الإمارات من منجزات تنموية يشكل رافدًا لمسيرة مجلس التعاون، وأن مواصلة تعزيز التكامل وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات من شأنها تحويل القدرات الوطنية إلى فرص مشتركة تدعم تنافسية اقتصادات دول المجلس واستدامة نموها وازدهارها، وترسخ حضورها في الأسواق والمنصات الدولية.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة إصدارات" قصة وطن بالأرقام" التي يصدرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إبراز مسيرة التنمية الوطنية وتسليط الضوء على أثرها في تعزيز العمل الخليجي المشترك.