دبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية نستحضر فيها القيم الإنسانية النبيلة التي جسدها شهداؤنا الأبرار، لتظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ونبراسا يضيء دروبهم في مسيرة البناء والعطاء، ومدرسة يقتدى بها في الولاء والانتماء.

وقال، بمناسبة يوم الشهيد: نستذكر في الثلاثين من نوفمبر من كل عام بطولات أبناء الوطن الأبرار الذين ارتقوا شهداء في ميادين الشرف والواجب، وقدموا أسمى معاني البطولة والفداء، وضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن تراب الوطن وصونا لمكتسباته.

وأضاف أن هذا اليوم يشكل مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بأسر الشهداء والتقدير البالغ لما قدمته من تضحيات جليلة ستبقى حاضرة في وجدان المجتمع الإماراتي، مؤكدا أن استذكار الشهداء الأبرار يرسخ في النفوس روح العطاء، ويجدد التمسك بقيم التراحم والتكافل، ويحفز على العمل بروح المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.

وقال: نستلهم في هذا اليوم الخالد في ذاكرتنا من شهدائنا الأبرار العزم على المضي قدما في أداء رسالتنا الإنسانية والمجتمعية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، ويديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.