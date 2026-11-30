رأس الخيمة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم الشهيد، الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية عزيزة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مواقف البطولة والتضحية التي سطرها أبناء الإمارات بدمائهم الزكية، دفاعاً عن الوطن، وحمايةً لرايته، وصوناً لكرامته ومكتسباته.

وقال في كلمة بهذه المناسبة، إن شهداء الإمارات جسّدوا أسمى صور الانتماء الصادق والولاء الراسخ، وقدموا للعالم نموذجاً مشرفاً في الشجاعة والإخلاص والتفاني، مؤكدين أن حب الوطن ليس مجرد كلمات، بل مواقف وتضحيات ومبادئ راسخة تتجسد في أسمى صورها عندما يكون الدفاع عن الوطن وكرامته مسؤولية وواجباً.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان: " رحم الله شهداءنا الأبرار، فقد قدمتم دروساً في التضحية والإباء، وخلّدتم أسماءكم في صفحات المجد والعلا، وكنتم حصن الوطن المنيع. سنظل نفخر ببطولاتكم وتضحياتكم، وبما قدمتموه أنتم وذووكم من عطاء وتفانٍ في ميادين الواجب".

وأكد أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية، وإرثاً إنسانياً ووطنياً تتناقله الأجيال بكل فخر واعتزاز، لما تحمله من قيم نبيلة في البذل والعطاء والإيثار، وهي القيم التي أرساها الآباء المؤسسون، وغرسوا من خلالها في نفوس أبناء الإمارات معاني الانتماء الحقيقي والوفاء للوطن وقيادته، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

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