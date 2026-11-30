أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن الوفاء لتضحيات الشهداء النبيلة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتجسد في الإخلاص في أداء الواجبات، وتسخير الطاقات والإمكانات للإسهام في تعزيز مكتسبات دولة الإمارات، ودعم مسيرتها التنموية، وتحقيق رؤى قيادتها الرشيدة وتطلعاتها المستقبلية.

وقال، بمناسبة يوم الشهيد: نستذكر في هذا اليوم بكل فخر وإجلال تضحيات أبناء دولة الإمارات الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن وصوناً لسيادته وكرامته، فجسّدوا أسمى معاني الولاء والانتماء، ورسّخوا في وجدان الأجيال قيماً خالدة من البذل والعطاء والإيثار.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تشكل محطةً لتجديد العهد بالوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، واستلهام مآثرهم في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية الوطنية والعمل المخلص من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

وتوجه بالدعاء بأن يرحم الله شهداء الإمارات الأبرار، ويديم على الوطن عزه ورفعته، ويحفظ له أمنه واستقراره.