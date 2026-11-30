عجمان في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات لاستذكار تضحيات شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن ترابه وصوناً لكرامته.

وقال بمناسبة يوم الشهيد إن هذه المناسبة الوطنية تجدد في النفوس معاني الوفاء والمسؤولية الوطنية وتؤكد أن صون مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة تنميتها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود ومواصلة العمل بإخلاص وتفان بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوفاء الحقيقي لتضحيات الشهداء الأبرار يكون بمواصلة العمل بروح المسؤولية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتسخير الإمكانات والموارد لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة.