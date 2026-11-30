رأس الخيمة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أن شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة سيظلون نموذجاً يُحتذى به في حب الوطن والوفاء والولاء، ورمزاً خالداً للتضحية والفداء، مشيراً إلى أنهم رسموا بدمائهم الزكية خريطة العزة والكرامة، وسطروا مواقف بطولية ستبقى راسخة في وجدان الأجيال.

وقال الشيخ طالب بن صقر، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إن أبناء الإمارات قدموا أغلى ما يملكون في سبيل رفعة الوطن وكرامة الأمة، والدفاع عن الحق والشرعية، وجسدوا أسمى معاني الشجاعة والتضحية بعزيمة لا تلين وإرادة صلبة، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة صفحات مشرقة في تاريخ الدولة ومسيرتها الوطنية.

وأضاف أن هذه التضحيات الوطنية العظيمة تعكس عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتمثل امتداداً لقيم أصيلة غرسها الآباء والأجداد في نفوس أبناء الإمارات، قوامها حب الوطن، والذود عن ترابه، وصون مكتسباته، والحفاظ على منجزاته.

وأكد أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز بطولات شهدائنا الأبرار، ونستذكر مواقفهم المشرفة التي ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ودافعاً لمواصلة مسيرة العطاء والعمل من أجل رفعة الإمارات وتقدمها.

ودعا الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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