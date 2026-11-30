أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: نقف في يوم الشهيد وقفة إجلال وتقدير لأبناء الوطن الذين قدّموا أغلى ما يملكون في سبيل عزته وكرامته، ومناسبة نستذكر فيها نماذج وطنية جسّدت بشجاعتها وإخلاصها أسمى صور العطاء.

وأضاف بمناسبة يوم الشهيد أن ما تحظى به ذكرى الشهداء وأسرهم من تقدير واهتمام يعكس أصالة المجتمع الإماراتي وعمق قيمه الإنسانية، ويعزز لدى الأجيال الشابة الوعي بمعنى التضحية وقيمة الانتماء وأهمية الدور الذي يضطلع به كل فرد في خدمة وطنه ومجتمعه.

وقال إن تخليد ذكرى شهداء الإمارات مسؤولية وطنية وتربوية، تستدعي تعزيز حضور سيرهم ومآثرهم في وجدان الشباب، وتحويل القيم التي جسّدوها إلى ممارسات حية تنعكس في مبادراتهم وأعمالهم وإسهاماتهم المجتمعية.