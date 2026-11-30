أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أن يوم الشهيد، الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، يجسد قيم الوفاء والعرفان لتضحيات شهداء الإمارات الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لمكتسباته، وأرسوا بتضحياتهم نموذجاً ملهماً في الولاء والانتماء والإخلاص، لتبقى بطولاتهم راسخة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

وقال معاليه: "يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات الأبرار، الذين جسّدوا أسمى معاني التضحية والعطاء في سبيل الوطن. وتظل بطولاتهم شاهداً على القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، ومصدر إلهام للأجيال لمواصلة مسيرة البناء والتقدم، في ظل القيادة الرشيدة التي جعلت من الإنسان والوطن محوراً لمسيرة التنمية والازدهار".

وأضاف معاليه: "إن الوفاء لشهداء الوطن يتجسد في مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية، والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والتلاحم المجتمعي، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات، ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً. وتبقى تضحيات شهدائنا دافعاً لمواصلة العطاء والعمل بروح وطنية تستلهم من إرثهم معاني التفاني وأداء الواجب".

واختتم معاليه تصريحه قائلاً: " نتوجه في هذه المناسبة بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى أسر شهدائنا الأبرار، الذين قدموا نموذجاً مشرفاً في الصبر والثبات والوفاء، مؤكدين أن تضحيات أبنائهم ستظل مصدر فخر واعتزاز، وإرثاً وطنياً خالداً تتوارثه الأجيال، وأن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها مستلهمة من تضحيات شهدائها قيم الوحدة والتكاتف والعطاء، حفاظاً على مكتسبات الوطن وتعزيزاً لريادته وازدهاره".