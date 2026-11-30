أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ نظم مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في فندق خالدية بالاس ريحان بأبوظبي.

حضر الحفل - الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان الرئيس الفخري لمجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي - سعادة الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة ماجد القطارنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، ومحمد المعايطة، رئيس مجلس إدارة المجلس، ونخبة من الشخصيات الإماراتية والأردنية ورجال الأعمال، وجمع من أبناء الجالية الأردنية في الدولة.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بهذه المناسبة، أن عيد الاتحاد يجسد مسيرة وطنية استثنائية، أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتتجدد منجزاتها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يرسخ مكانة الإمارات نموذجاً رائداً في النهضة الحضارية والتنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية تجسد عمق الأخوة العربية ومتانة الشراكة الإستراتيجية، مؤكداً أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق إستراتيجية أرحب، بما يعزز التكامل التنموي ويحقق المصالح المشتركة والتطلعات المستقبلية للبلدين الشقيقين.

من جانبه، رفع سعادة الدكتور إبراهيم الطراونة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية الأردنية تستند إلى روابط أخوية وتاريخية راسخة، وتزداد رسوخاً وتطوراً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بما يعزز مسيرة التعاون المشترك ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

واختُتم الحفل بتكريم عدد من المستثمرين الأردنيين وأصحاب المشاريع الريادية في دولة الإمارات، تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

- خا -