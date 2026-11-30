أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام / تستقبل دولة الإمارات شهر ديسمبر 2026 بأجندة حافلة بالمعارض والمؤتمرات والمهرجانات، بمشاركة دولية واسعة من الخبراء وصنّاع القرار والمؤسسات والشركات المتخصصة.

ويجسد تنوع الفعاليات، مكانة الإمارات كوجهة عالمية لتنظيم الأحداث الكبرى، وقدرتها على توفير منصات تجمع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمعات المهنية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون واستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات في مختلف القطاعات.

وتتصدر أبوظبي أجندة الفعاليات باحتضان فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 من 8 إلى 10 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بحضور قادة دول ومسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.

وتستضيف أبوظبي أسبوع أبوظبي المالي "ADFW 2026" من 7 إلى 10 ديسمبر في جزيرة المارية، في دورته الخامسة تحت شعار "مجتمع رأس المال، مدفوع بالشراكات".

ويشارك في الحدث أكثر من 800 متحدث، وأكثر من 300 قائد مالي عالمي يمثلون مؤسسات تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 61 تريليون دولار، ويتضمن برنامج الحدث 75 فعالية موزعة على 8 منصات.

وتشهد الإمارة كذلك قمة أبوظبي الثقافية 2026 من 8 إلى 10 ديسمبر في منارة السعديات، بمشاركة 250 متحدثاً وفناناً من 92 دولة، ضمن برنامج يضم 100 جلسة وحوار وورشة عمل.

وتنعقد في أبوظبي فعاليات المؤتمر الطبي الأوروبي العربي الثالث من 11 إلى 13 ديسمبر، بمشاركة خبراء وعلماء ومتخصصين في الطب والصحة النفسية وإعادة التأهيل من مختلف أنحاء العالم، فيما يعقد مؤتمر آثار الإمارات 2026 يومي 13 و14 ديسمبر في متحف زايد الوطني، بمشاركة علماء آثار وأكاديميين ومتخصصين في التراث.

وتشهد أبوظبي أيضاً سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 من 4 إلى 6 ديسمبر في حلبة مرسى ياس، على أن يقام السباق الرئيسي يوم 6 ديسمبر، ضمن الجولة الختامية لموسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026.

وتحتضن منطقة الظفرة مهرجان ليوا الدولي من 11 ديسمبر 2026 إلى 2 يناير 2027، في أجواء تجمع الرياضات الصحراوية والفعاليات التراثية والعروض الموسيقية والترفيهية والأنشطة العائلية.

وفي دبي، ينطلق معرض "جيتكس جلوبال 2026" من 8 إلى 11 ديسمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، فيما يقام مؤتمر القمة التمهيدي في 7 ديسمبر بمركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع الحدث شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة والمستثمرين والمبتكرين، ويستعرض حلولاً وتقنيات في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد التقني والابتكار.

وتستضيف دبي معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص "MEBAA Show 2026" من 8 إلى 10 ديسمبر في موقع معرض دبي للطيران بدبي الجنوب، في دورته الحادية عشرة، بمشاركة متوقعة لنحو 10 آلاف زائر من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 165 عارضاً، إلى جانب عرض أكثر من 25 طائرة على أرض المعرض.

ويعقد مؤتمر القمة الدولية للتدريب في قطاع الطيران "ISAT 2026" يومي 14 و15 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة مؤسسات وشركات متخصصة في التدريب وتأهيل الكوادر وتطوير قدرات قطاع الطيران.

وتشهد دبي قمة أسواق رأس المال يومي 8 و9 ديسمبر في مدينة جميرا، بمشاركة قادة الشركات المدرجة والمستثمرين والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، لمناقشة تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية وفرص النمو والطرح العام والتمويل والاستثمار.

وتستضيف دبي "المنتدى العالمي للمرونة الرقمية 2026" يومي 8 و9 ديسمبر، الذي يناقش المنتدى المخاطر التي تواجه البنية التحتية الرقمية، وسبل تعزيز الجاهزية والتنسيق الدولي واستمرارية الخدمات الأساسية في مواجهة الاضطرابات الرقمية.

وينطلق في دبي كذلك مهرجان دبي للتسوق خلال الفترة من 4 ديسمبر 2026 إلى 17 يناير 2027، في دورة جديدة تتضمن عروضاً ترويجية وسحوبات وفعاليات ترفيهية وعروضاً فنية وتجارب عائلية في مراكز التسوق ومختلف الوجهات السياحية في الإمارة، بما يعزز حركة التسوق والسياحة خلال موسم الشتاء.

وفي الشارقة، يقام معرض "SURFEX 2026" من 8 إلى 10 ديسمبر في مركز إكسبو الشارقة، الذي يشكل منصة متخصصة في الحلول المرتبطة بالعمارة والتصميم الداخلي والبنية التحتية، بمشاركة شركات وموردين ومختصين في قطاعات البناء والتصميم.

وتستضيف الفجيرة بطولات الفجيرة للفروسية خلال ديسمبر، إذ تنطلق بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي من 4 إلى 6 ديسمبر، تليها بطولة الفجيرة الدولية للترويض من 7 إلى 9 ديسمبر، فيما تختتم المنافسات ببطولة الفجيرة الدولية للقفز من 11 إلى 13 ديسمبر.

وتشهد عجمان خلال ديسمبر مهرجان المربعة للفنون، الذي يقام في الحي التراثي بالإمارة من 10 إلى 14 ديسمبر، الذي يجمع بين الموروث الإماراتي والفنون المعاصرة، من خلال عروض الموسيقى والفنون البصرية والأنشطة الثقافية.

-جد-.