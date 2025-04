"ليونزغيت" تستكمل تصوير مشاهد فيلم "Now You See me: Now You Don’t" في أبرز معالم إمارة أبوظبي

شهدت إمارة أبوظبي انتهاء تصوير مشاهد من الفيلم العالمي المنتظر "Now You See Me: Now You Don’t" من إنتاج شركة ليونزغيت، بعد 13 يوماً من التصوير المكثّف في عدد من أبرز معالم أمارة أبوظبي. ومن المتوقع أن يتعرف الجمهور أثناء مشاهدتهم للفيلم في وقت لاحق من العام الحالي، على معالم مميزة في جزيرة ياس ومعال...