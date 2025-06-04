رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبوظبي في 4 يونيو/ وام/ تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة - خلال اتصال هاتفي - التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه وجلالته عن أطيب أمنياتهما بموفور الصحة والسعادة للجميع، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وبلديهما بمزيد من النماء والازدهار وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام.