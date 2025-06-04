مجمع القرآن الكريم يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف

الشارقة في 4 يونيو / وام /بحث مجمع القرآن الكريم تعزيز التعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف في تطوير القطاع المتحفي وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع استكمالاً لدور الشارقة في الحفاظ على الإرث الثقافي والإسلامي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجمع برئاسة الدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع وعدد من مديري الإدارات إلى متحف الشارقة للحضارة الإسلامية حيث اطلع الوفد على مقتنيات الفنون والثقافة الإسلامية وروائع فن الخط العربي في كتابة القرآن الكريم عبر رحلة تاريخية تمتد إلى 1300 عام من تاريخ المخطوطات القرآنية وفن الخط العربي التي تروي قصته وتجدده وإرثه الحضاري والإنساني على مرّ العصور.

وأشاد سعادة الدكتور عبدالله خلف الحوسني بجهود هيئة الشارقة للمتاحف في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع المتحفي مؤكداً أن رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الثقافية المُلهِمة جعلت الشارقة نموذجاً حضارياً وثقافياً متفرداً.

من جانبها قالت سعادة عائشة راشد ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف إن الزيارة تعكس حرصنا المشترك على بناء جسور التعاون المؤسسي الذي يعزز من مكانة الشارقة مركزاً ثقافياً وريادياً في حفظ التراث الإسلامي ونثمّن مبادرات مجمع الشارقة للقرآن الكريم في توطيد هذا التعاون الذي من شأنه الإسهام في تطوير تجارب معرفية وثقافية نوعية.

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