مسؤول أممي يستنكر استهداف الفلسطينيين في غزة وهم يحاولون إطعام أطفالهم

نيويورك في 4 يونيو/ وام/ استنكر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر المشاهد المروعة للفلسطينيين الذين يُطلق عليهم النار أو يُصابون أو يُقتلون في غزة وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام .

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة عدم ترك أي أحد ليُخاطر بحياته لإطعام أطفاله.

ونوه في بيان اليوم إلى التقارير الواردة من فرق الطوارئ الطبية على الأرض، والتي تؤكد قيامها أمس بعلاج مئات الحالات المصابة، كما تم الإعلان عن وفاة العشرات في المستشفيات .

وشددت فليتشر على أن هذه هي نتيجة سلسلة الخيارات الإسرائيلية المتعمدة التي حرمت مليوني شخص بشكل منهجي من الضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

وأعلن تأييده لدعوة الأمين العام لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الحوادث، وقال "هذه ليست حوادث معزولة، ويجب محاسبة الجناة ".

وجدد موقف الأمم المتحدة الداعي الى ضرورة السماح بأداء عملها، وقال "لدينا الفرق الإنسانية، والخطة، والإمدادات، والخبرة".

وام/ نيو

